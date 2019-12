Siglato il protocollo d’intesa tra Fondazione Petruzzelli e Fondazione Puglia

BARI - È stato siglato lo scorso 20 dicembre il protocollo tra la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari e la Fondazione Puglia, rappresentata dal presidente prof. Paolo Spinelli, per cofinanziare la stagione artistica 2020.“Il contributo di 125.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli - ha dichiarato il sindaco e presidente della Fondazione Petruzzelli Antonio Decaro - rappresenta un ulteriore attestato di stima e di apprezzamento delle istituzioni pubbliche e private del territorio per la qualità e la varietà dell'offerta artistica che il Petruzzelli, negli ultimi anni, è riuscito a garantire con competenza e professionalità. Siamo molto grati alla Fondazione Puglia perché continua a far crescere culturalmente la nostra città”.I fondi verranno utilizzati per l'allestimento dell'opera dedicata ai ragazzi, che andrà in scena a maggio 2020, “La notte di San Nicola”. Si tratta di una produzione totalmente nuova, ispirata alla figura del Santo di Myra, con musiche composte da Nicola Campogrande, libretto creato da Piero Bodrato e regia di Walter Pagliaro.