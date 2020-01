Bari, al via il cantiere per la realizzazione del playground sotto il ponte Adriatico al Libertà

BARI - L’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli rende noto che sono cominciati questa mattina i lavori per la realizzazione del playground sotto il ponte Adriatico, suddiviso in due aree destinate a skatepark e al gioco del basket.Al termine del cantiere, il cui costo complessivo ammonta a 170mila euro, sorgeranno un nuovo campo da pallacanestro con due canestri posizionati spalla a spalla per partite da 3 contro 3, recinzioni di protezione, e una zona dedicata interamente allo skateboard attraverso la posa in opera di cemento senza l’impiego di strutture prefabbricate, a garanzia di configurazioni il più possibile performanti per quanti amano questa disciplina.“Ci spiace che questo cantiere sia partito un po’ in ritardo ma terminerà in breve tempo - ha commentato Pietro Petruzzelli -. Probabilmente questo sarà uno dei playground più belli e utilizzati dagli sportivi baresi, perché il ponte garantisce un’ottima copertura per il riparo dal sole e dalla pioggia. Inoltre gli amanti dello skate potranno contare su rampe in cemento, quindi non prefabbricate, che assicurano curve e pendenze adeguate alle acrobazie sulle tavole. Si tratta di uno dei 14 playground previsti in tutta la città, spazi attrezzati per lo sport che contribuiranno a rendere la nostra città sempre più una palestra a cielo aperto”.