Regione Puglia finanzia oltre 40 progetti degli studenti

BARI - “Un’iniziativa concreta per valorizzare le attitudini e il background formativo e professionale dei nostri ragazzi che diventano ancor più parte attiva del mondo della scuola partecipando direttamente alle iniziative per il pieno utilizzo degli spazi scolastici, dando vita ad una politica della Pubblica istruzione inedita a livello nazionale”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Peppino Longo commenta l’iniziativa promossa dall’Assessorato all’istruzione Formazione e Lavoro della Regione che proprio in questi giorni ha fornito un po’ di dati in proposito. Sono infatti 41 i progetti che hanno superato la fase di selezione dell'avviso relativo al pieno utilizzo degli spazi scolastici degli Istituti secondari di 2° grado statali e paritari con sede in Puglia e che punta a sostenere la scuola come luogo di comune crescita civile e di integrazione col territorio, valorizzando appieno i suoi spazi attraverso le capacità e le potenzialità creative e progettuali proprio degli studenti e delle studentesse. “L’impegno dell’assessore Sebastiano Leo – aggiunge Longo -, va nelle direzione giusta nell’ambito del più ampio programma che rappresenta quella attesa rivoluzione culturale per dotare i nostri ragazzi di tutti gli strumenti necessari a competere ad armi pari in un mondo in cui formazione e istruzione possono realmente fare la differenza anche per le future esperienze occupazionali”.