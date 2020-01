Sit-in dei lavoratori Aligros a San Cesareo (Le), Trevisi: “No ai licenziamenti. Garantire la tutela dei lavoratori”

LECCE - Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi ha incontrato questa mattina i lavoratori di SuperCentro che stanno manifestando da ieri per chiedere certezze sul loro futuro. A rischio licenziamento ci sono 28 lavoratori, di cui 7 amministrativi, assunti da Supercentro, che adesso rischiano di non essere riconfermati dopo il subentro dell'azienda Maiora nella gestione del contratto di affitto con Aligros.“Da subito mi sono interessato a questa vertenza - dichiara Trevisi - e oggi è stato molto costruttivo dialogare con i lavoratori per avere un aggiornamento sulla vicenda e per programmare i prossimi appuntamenti in tempi brevi. Ho dimostrato la mia massima disponibilità nell’intraprendere tutte le azioni necessarie affinché vengano scongiurati gli esuberi previsti. Rimango in attesa delle decisioni che verranno prese durante l’incontro chiesto dai sindacati con il Prefetto di Lecce e tutte le parti interessate che si terrà il 14 gennaio. Incontro che io stesso ho chiesto nei giorni scorsi sia a mezzo stampa sia inviando anche una PEC direttamente alla Prefetta. Le proposte dei lavoratori devono essere ascoltate. Qualora ci dovesse essere la necessità - conclude - mi impegnerò perché i sindacati chiedano alla Regione d’interessare la Task Force per l’occupazione per cercare di risolvere in modo positivo la vertenza. La continuità occupazionale va tutelata”.