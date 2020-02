Lecce Atalanta, partita ad alto indice di difficoltà per i salentini

- Nella settima giornata di ritorno di Serie A il Lecce giocherà domani alle 15 in casa contro l’Atalanta. Per i salentini sarà una partita molto difficile. I bergamaschi cercheranno un successo per confermarsi al quarto posto dopo il rinvio del match in casa col Sassuolo per il Coronavirus. I salentini dovranno ottenere i tre punti per fare un passo in avanti importante verso la salvezza dopo la sconfitta 4-0 in trasferta con la Roma.Il tecnico dei pugliesi Fabio Liverani dovrà rinunciare a Falco Farias e Babacar infortunati. Esterni Deiola e Barak. Regista Mancosu. In attacco Saponara e Lapadula. L’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini non avrà a disposizione Toloi per problemi muscolari. Sulle fasce Castagne e Gosens. Trequartista Malinovski. In avanti Gomez e Zapata. Arbitro Davide Massa della sezione di Imperia. Negli ultimi tre precedenti in Serie A a Lecce tra le due squadre, un successo dell’Atalanta una vittoria del Lecce e un pareggio.Nel 2004/05 vinse il Lecce 1-0 con gol realizzato nel primo tempo da Bojinov. Nel 2008/09 la gara terminò 2-2. Nel primo tempo passarono in vantaggio i pugliesi con Caserta ed i bergamaschi pareggiarono con Padoin. Nel secondo tempo l’Atalanta andò di nuovo in gol ancora con Padoin, ma il Lecce riuscì a pareggiare sempre con Caserta su rigore. Nel 2011/12 vinse l’Atalanta 2-1. Nel primo tempo andarono in vantaggio i lombardi con Denis su rigore e i salentini pareggiarono con Mesbah. Nella ripresa ancora Denis realizzò la rete decisiva per i bergamaschi. Allo Stadio “Via del Mare” saranno presenti 25000 spettatori, 100 arriveranno da Bergamo.