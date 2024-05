Un messaggio di affetto dai Carabinieri della Provincia di Barletta-Andria-Trani

TRANI - In occasione della festa della mamma, il Comando provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani desidera inviare i suoi più sinceri auguri a tutti i cittadini della Sesta Provincia e della Puglia intera. E lo fa con un gesto toccante, un'immagine che cattura l'amore, la dedizione e la forza di una madre che indossa con fierezza l'uniforme dei Carabinieri.L'immagine ritrae una militare dell'Arma mentre abbraccia i suoi figli sul lungomare di Trani, un momento di tenerezza e dolcezza che riflette il grande equilibrio tra il dovere e l'affetto familiare. In un contesto dove la dedizione al servizio pubblico e la protezione dei cittadini sono al centro dell'impegno quotidiano, questa foto trasmette un messaggio universale di amore e cura, incarnato in una figura forte e coraggiosa che si prende cura dei suoi cari.Questa immagine è un tributo a tutte le mamme, e in particolare a quelle che, come la militare ritratta, svolgono un ruolo fondamentale all'interno delle Forze dell'Ordine, conciliando con straordinaria dedizione il proprio impegno professionale con la cura della propria famiglia.