Tragedia a Massafra: giovane si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Garibaldi

MASSAFRA - Una tragedia ha scosso la tranquilla cittadina di Massafra, in provincia di Taranto, quando un giovane ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal ponte Garibaldi, a pochi passi dal centro cittadino. Il gesto drammatico è avvenuto poco dopo che i familiari avevano denunciato la sua scomparsa, lanciando un allarme che ha mobilizzato immediatamente le autorità locali.Il giovane, il cui nome non è stato reso pubblico, ha compiuto il gesto tragico intorno alle 8 del mattino, senza che le ragioni che lo hanno spinto a tale estremo atto siano state ancora chiarite. La notizia della sua scomparsa, giunta in mattinata ai familiari, ha scatenato un immediato intervento delle forze dell'ordine e dei soccorritori.Sul luogo del tragico episodio si sono recati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno cercato di gestire la situazione e di recuperare il corpo del giovane. La scena ha lasciato sgomenti i residenti della cittadina, sconvolti da un evento così drammatico accaduto a pochi passi dal centro abitato.Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere le circostanze che hanno portato a questo gesto estremo, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia del giovane, in un momento di profondo dolore e sgomento per questa perdita improvvisa e tragica.