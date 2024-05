Scontri tra tifoserie durante Bari-Brescia: polizia intervenuta, agenti feriti

BARI - Scontri violenti hanno scosso l'esterno dello stadio San Nicola durante la partita tra Bari e Brescia, valevole per l'ultima giornata di campionato di Serie B. La situazione è degenerata quando i tifosi delle due squadre sono entrati in conflitto, richiedendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine.La Polizia è intervenuta prontamente per separare le tifoserie e evitare ulteriori scontri. Purtroppo, durante la situazione tesa, quattro agenti sono stati brutalmente picchiati dagli ultras lombardi. I poliziotti feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati al Di Venere per ricevere le cure necessarie.La violenza degli scontri ha generato grande preoccupazione tra gli spettatori e ha evidenziato ancora una volta il problema persistente del comportamento violento di alcuni gruppi di tifosi nel contesto del calcio italiano. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare e perseguire i responsabili degli attacchi contro gli agenti di polizia.