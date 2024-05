La storia di Alessandro Brunello: da pioniere del crowdfunding a 'apprendista terrone'

BARI - Alessandro Brunello, pioniere del crowdfunding, direttore marketing, curatore di mostre e docente universitario, racconta la sua avventura nel libro "Cambio vita, vado al Sud- diventare terroni e vivere felici", pubblicato da Salani Editore. Il libro sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 14 maggio, con una presentazione nazionale che avrà luogo a Taranto il 16 maggio presso lo Spazioporto in via Foca Niceforo 28 alle ore 21.L'opera narra il percorso di Brunello, un globetrotter con base a Milano, che decide di trasferirsi nel Sud Italia, precisamente a Taranto, per cercare un'idea diversa di felicità. La sua scelta di lasciare la metropoli lombarda e stabilirsi nella città pugliese ha suscitato grande interesse sui social, e ora la sua storia viene raccontata nel libro.Alessandro Brunello propone un nuovo modo di vedere il Sud attraverso il concetto di "Sud-shifting", esplorando la vita e le persone di Taranto. Il libro offre istantanee di vita che vanno dall'essere divertenti al far riflettere, presentando una narrazione del Meridione che ha già affascinato molti.Ma chi è Alessandro Brunello? Oltre a essere un pioniere del crowdfunding, ha un passato come comico e autore per Zelig, MTV, Rai2, Radio105, regista e produttore esecutivo per Mediaset e Rai3. Ha anche ricoperto il ruolo di direttore marketing di multinazionali e ha scritto libri tecnici, curato mostre d'arte internazionali e insegnato in diverse istituzioni accademiche.Il libro di Brunello, attraverso una narrazione vivace e ricca di ironia, invita a riflettere sulla ricerca della felicità e sull'importanza del contesto sociale e ambientale. Mostra come la vita nel Sud Italia possa offrire un modello di felicità diverso da quello tipico del Nord, mettendo in luce l'importanza dei contatti sociali, dei pranzi lunghi e del ruolo della famiglia.In "Cambio vita, vado al Sud", Alessandro Brunello condivide la sua esperienza di "Southshifting", insegnando a trovare la felicità attraverso una prospettiva mediterranea e invitando a scoprire il "terrone" che si cela in ognuno di noi.