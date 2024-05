Alba Tramezzini si aggiudica il premio 'Salumi&Consumi Awards'

FAGGIANO (TA) - Alba Tramezzini Spa è stata premiata da Salumi&Consumi Awards 2024 con i "Panini Microondabili nella categoria "Miglior packaging del prodotto a libero servizio". - Alba Tramezzini Spa è stata premiata da Salumi&Consumi Awards 2024 con i "Panini Microondabili nella categoria "Miglior packaging del prodotto a libero servizio".





Il premio, organizzato da Tespi Mediagroup, è stato consegnato in occasione del Cibus, l’evento di riferimento dell'agroalimentare italiano.





A determinare i vincitori, una giuria qualificata composta da 101 buyer, operatori del settore e giornalisti capitanata da Raffaella Scarsi, amministratore delegato di Alfi-Gulliver.





Il premio è pensato per valorizzare l’impegno delle aziende che si sono distinte nell’ideazione e realizzazione di attività di marketing, comunicazione e prodotto svolte nel corso del 2023.





L’azienda tarantina, specializzata dal 1978 nella produzione di tramezzini farciti e snack salati, ha conquistato il premio con la confezione dei Panini Microondabili.





Il packaging, con design innovativo e brevettato, permette di dirottare parte delle microonde direttamente al cuore del prodotto, mentre un’altra parte, grazie al suscettore presente all’interno, viene trasformata in calore che irraggia il pane, ottenendo l’effetto "Crisp".





Il packaging, oltre ad essere funzionale per il riscaldamento del prodotto, evita che il consumatore si possa scottare durante l’estrazione dello stesso dal microonde. Con il sistema easypeal, inoltre, l’astuccio si trasforma in una pratica presina salva mani, anche per il consumatore fuori casa.





"Siamo felici" commenta Ilenia Calò, Quality Manager di Alba Tramezzini "di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento al Cibus di Parma. Panini microondabili è un prodotto che ci sta dando grandi soddisfazioni e che sta conquistando diversi premi, a dimostrazione che siamo sulla giusta strada nell’ambito dell’innovazione di prodotto e di packaging".