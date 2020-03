Loizzo: ogni giorno sia la giornata della Donne e non solo l’8 marzo

BARI - “L’8 marzo, la Giornata in cui le donne tornano a rivendicare l’attualità delle loro sacrosante battaglia per una compiuta parità di genere, ricorre quest’anno in un momento difficile per la Puglia e non solo". Così in una nota il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo."L’epidemia di coronavirus che sta aggredendo il pianeta - prosegue Loizzo - genera ansie e incertezze in tutti, mette seriamente alla prova la tenuta del sistema istituzionale e sociale nel suo complesso e investe le famiglie, chiedendo alle donne uno sforzo in più rispetto a quello che già esercitano ogni giorno.Se c’è una speranza di superare questa emergenza collettiva, è certamente riposta soprattutto nelle mamme, nelle sorelle, nelle mogli, nelle compagne e nelle nonne, che come sempre daranno ancora di più del tanto che già danno all’intera società civile.Per questo diventa necessario offrire con i fatti un contributo reale alla soluzione delle principali questioni che agitano l’universo femminile, condannando innanzitutto ogni forma di violenza sulle donne che disonora chi la compie.Per tante ragioni, quindi, per loro ogni giorno è una sfida, ogni giorno è una battaglia: e perciò ogni giorno, e non solo l’8 marzo, sia una giornata di rispetto e di concreta solidarietà verso le donne”, conclude Loizzo.