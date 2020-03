Lotta al Coronavirus: arriva dalla Cina super team di medici

La Cina fornirà all'Italia, con il volo China Eastern Airlines, un aiuto concreto nella lotta contro il Coronavirus. A Roma, infatti, atterreranno 9 medici che negli ultimi mesi si sono specializzati nella lotta al Covid-19. I medici cinesi, provenienti da vari Istituti, nel loro volo diretto a Roma porteranno con sé il materiale per il reparto di terapia intensiva, equipaggiamento protettivo e farmaci antivirali.Nello staff, anche il Liang Zongan, direttore del Dipartimento di terapia respiratoria e di terapia intensiva presso l'Ospedale della Cina occidentale, che su "Global Times" non si è sbilanciato sul loro ritorno in Cina, in quanto dipenderà dall'evoluzione che il virus avrà in Italia.