Pallamano: il Fasano sconfitto 32-22 a Pressano

Nella settima giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Fasano ha perso 32-22 a Pressano. Nel primo tempo 5-5. Gol di Argentin, 8-5 per gli altoatesini. Rete di Knezevic per i pugliesi, ma 8-6 per il Pressano. Una realizzazione di Errico consente al Pressano di concludere il primo tempo in vantaggio 12-8. Nel secondo tempo gol di Fadanelli, 20-10 per la squadra del paese in provincia di Trento. Di Maggio permette al Pressano di allungare 21-11.Nikocevic, 28-15. Rete di Argentin, il Pressano vince questo tempo e 32-22 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Fasano. E’ nono in classifica con 14 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Errico 4 gol, nel Pressano Nikocevic 9 reti. La partita che il Fasano allenato da Francesco Ancona deve giocare in casa contro il Bolzano nell’ottava giornata di ritorno è stata rinviata a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus. Il campionato di Serie A di pallamano maschile è stato sospeso dal Coni fino al 3 aprile.