(credits: Ssc Bari Fb)

Nella decima giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha vinto 2-1 in casa con l’Avellino. Nel primo tempo al 29’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Antenucci, tiro da pochi metri su passaggio di Simeri. Per Antenucci diciannovesimo gol in questo campionato. Nel secondo tempo al 4’ il Bari ha raddoppiato con Perrotta, tiro al volo su cross di Antenucci. Al 30’ l’Avellino ha accorciato le distanze con Albadoro, tiro di destro.Al 31’ nel Bari è rientrato Hamlili subentrato a Scavone. Hamlili è tornato a giocare nel Bari dopo due mesi di assenza per la frattura alla clavicola riportata a Viterbo nella prima giornata di ritorno. Successo importante per il Bari. E’ secondo in classifica con 59 punti, a -7 dalla Reggina, prima a 66 punti. I calabresi hanno perso 2-0 in casa contro il Monopoli.