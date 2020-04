12 aprile '70, Bari in B sotto gli occhi del barese Martiradonna

Il 12 aprile 1970, uscendo sconfitto dall'Amsicora per il 2-0 incassato dal Cagliari, poi laureatosi Campione d'Italia, il Bari retrocede in Serie B. Il ritorno nella cadetteria, dopo 1 anno di permanenza in A, fu l'epilogo di una stagione che, nata sotto i buoni auspici per la guida tecnica affidata a Oronzo Pugliese (quest'anno ricorrono i 10 anni della scomparsa del Mago di Turi), conobbe per i colori biancorossi dei risvolti amari dovuti a errori e a decisioni arbitrali sfavorevoli.Ma per uno spiacevole scherzo del destino, in quella domenica di 50 anni fa, a salutare il congedo del Bari dalla Serie A fu il calciatore barese Mario Martiradonna. Nato a Bari il 28 agosto del 1938 e morto a Cagliari il 20 novembre 2011, Martiradonna fu uno dei protagonisti della conquista del primo e unico scudetto conquistato dal Cagliari.