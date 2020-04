Covid-19, Tennis: annullato il torneo WTA di Montreal

- E’ stato annullato il torneo di tennis WTA femminile di Montreal in Canada per il Covid 19. Si doveva svolgere dal 7 al 16 Agosto. Lo ha deciso lo Stato Canadese del Quebec, che ha sospeso gli eventi sportivi e culturali fino al 31 Agosto per l’emergenza Coronavirus. E’ in dubbio il Canadian Open di tennis maschile e femminile che si gioca a Toronto in Canada ad Agosto.Lo Stato Canadese di Toronto deve decidere se farlo disputare o no. La tennista canadese Caroline Garcia ha dichiarato che sarebbe disposta a giocare a tennis a Novembre e Dicembre 2020, i tornei in programma in quel periodo. Per il momento però non si possono disputare gli eventi di tennis maschili e femminile, per garantire la sicurezza e tutelare la salute di tennisti, tenniste allenatori, giornalisti e spettatori, e per limitare notevolmente i contagi del Covid 19.