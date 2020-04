Coronavirus. Trevisi (M5S): “Tavolo tecnico in Regione faccia seguito alle nostre richieste per gli studenti”

''Finalmente è stato convocato per lunedì prossimo un tavolo tecnico per discutere le problematiche degli studenti universitari in questa situazione di emergenza. Avevo già evidenziato la necessità, che mi era stata segnalata dal gruppo "Giovani a 5 Stelle", di pensare a misure per sostenere gli studenti fuorisede e le loro famiglie e auspico che dal tavolo emergano soluzioni concrete, come avevo chiesto nella nota inviata all’assessorato ”, lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi che esprime la sua soddisfazione per la convocazione del tavolo a cui prenderanno parte anche i Rettori delle università pugliesi, le associazioni studentesche e A.di.S.U. Puglia, l’agenzia regionale per il diritto allo studio universitario.“Ci auguriamo che da questo tavolo emergano soluzioni soprattutto in materia di affitti - spiega il consigliere - per cui abbiamo richiesto l’istituzione di un fondo straordinario per l’erogazione di bonus o contributi per sostenere il pagamento dei canoni di locazione, a favore degli studenti pugliesi fuori sede in questo periodo di emergenza dovuta al Covid-19. Si tratta di un segnale importante per loro e per le loro famiglie in un momento come questo di estrema difficoltà economica che contribuisce ad alleggerire le spese delle famiglie e tutelare il diritto allo studio”.