- Una donna di 78 anni si è finta malata per evitare la coda al supermercato. Il bizzarro episodio è avvenuto in provincia di Lecce, ad Alessano, dove una donna stanca di fare la fila per fare la spesa ha deciso bene di fingersi ammalata per far arrivare prima il suo turno, avvalorando i presunti sintomi con qualche finto colpo di tosse.La notizia è arrivata anche al titolare dell'attività che, per tutelare gli altri clienti, ha contattato i carabinieri dove la donna, denunciata per procurato allarme, ha confessato la sua bugia, avvalorata anche dalla visita del suo medico di base che non le ha riscontrato alcun sintomo.