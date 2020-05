Ceferin: "Chiudere i campionati il 3 Agosto è una proposta non una scadenza"

Il Presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato dell’eventuale ripresa dei Campionati nelle nazioni dell’Europa. Ha dichiarato: ”La chiusura dei Campionati il 3 Agosto è solo una proposta. Le date del 20 Luglio per la conclusione dei tornei per le Nazioni classificate dal sedicesimo al cinquantacinquesimo posto del ranking Uefa, e del 3 Agosto per le Nazioni classificate dal primo al quindicesimo posto, sono solo raccomandazioni, indicazioni e proposte provvisorie, non definitive e ufficiali. Il 23 Aprile l’Uefa ha sottolineato che la salute dei calciatori, e di coloro che sono coinvolti nel mondo del calcio, è la nostra principale preoccupazione. La raccomandazione dell’Uefa è di incoraggiare le Federazioni Calcio delle Nazioni in Europa, e le Leghe a fare del proprio meglio per completare i Campionati sospesi a Marzo per il Covid 19. L’obiettivo è fare di tutto per proteggere l’integrità delle competizioni, e privilegiare i risultati ottenuti dalle squadre sul campo”.