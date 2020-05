Ciclismo: il Giro dell'Emilia si corre il 18 Agosto

Nuova data per il Giro dell’Emilia di ciclismo maschile. Si correrà il 18 Agosto invece che a Giugno. Prima non è possibile per l’emergenza Coronavirus. Il 30 Agosto si svolgerà a Cesenatico in provincia di Forlì il Memorial Pantani. Nuova data per la Settimana Internazionale dedicata a Fausto Coppi e Gino Bartali. Si correrà dall’1 al 5 Settembre per il Covid 19. Si doveva disputare a Luglio.Il 20 Setttembre si correrà il Giro dell’Appennino. A Ottobre dall’8 all’11, si correrà il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Sarà però rispettato un rigido protocollo sanitario, per evitare la diffusione dei possibili contagi del Covid 19. Questo finchè non si troverà il vaccino, per evitare i rischi degli assembramenti. Tutto dovrà essere organizzato in modo perfetto, per garantire la sicurezza di ciclisti allenatori e collaboratori.