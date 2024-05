Tragedia sul lavoro a Gioia del Colle: operaio perde la vita il 1° maggio

GIOIA DEL COLLE - Una tragedia ha colpito la comunità di Gioia del Colle nella giornata di ieri, proprio in occasione del 1° maggio, la festa dei lavoratori. Un operaio di 59 anni, identificato con le iniziali C.B. e dipendente della ditta metalmeccanica Imes, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.La tragedia si è verificata durante la mattinata, gettando nello sconforto familiari, colleghi e amici. Sul posto dell'incidente è intervenuto lo Spesal, mentre il giudice ha ordinato il trasferimento della salma presso il Policlinico di Bari per l'esecuzione dell'autopsia, al fine di comprendere appieno la dinamica della tragedia.Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava al volante di un muletto quando qualcosa è caduto su di lui, causandogli lesioni fatali. Il corpo dell'uomo presentava evidenti segni di trauma.L'intera comunità locale è sotto shock per questo lutto improvviso, e si stringe attorno alla famiglia dell'operaio deceduto, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento di profonda tristezza.Le indagini sulle cause dell'incidente sono ancora in corso, mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto e di individuare eventuali responsabilità.