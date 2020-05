Fase 2, Fitto: "Su proposta Meloni piena condivisione Gruppo ECR"

BRUXELLES - La conferenza dei presidenti dell'Europarlamento, in vista del prossimo turno di Presidenza dell’Unione Europea, ha incontrato in video conferenza il Governo tedesco e la cancelliera Angela Merkel. Il gruppo ECR, rappresentato dal co-presidente, nel suo intervento ha delineato le proposte del gruppo per dare risposte concrete alla crisi del Covid19.Riguardo il, Fitto ha sottolineato che “sia le priorità che l’approccio utilizzati fino ad ora sono completamente sbagliati e stanno soltanto creando incertezza e contrapposizioni tra Stati membri”. Il co-presidente ha poi rilanciato la proposta ECR dell’introduzione del “Recovery Test" come parte della strategia per la ripresa dell'Europa. Il test dovrebbe verificare che qualsiasi iniziativa legislativa o politica non ostacoli la ripresa economica dell'Europa imponendo oneri e fardelli inutili. “Come si fa a proporre lo stesso schema suldi tre mesi fa quando adesso stiamo vivendo la più grande crisi economica dal secondo dopo guerra?”Fitto ha poi evidenziato che proprio il documento comune franco-tedesco, pubblicato la settimana scorsa, abbia ancora di più creato delle contrapposizioni e divisioni tra gli Stati membri in questo contesto di crisi globale. Fitto ha chiesto alla cancellierase non fosse il caso di rafforzare e consolidare i rapporti Transatlantici cogliendo anche le opportunità che ne deriverebbero.“Questa posizione sostenuta dal gruppo Ecr –si sposa perfettamente con la proposta lanciata questa mattina da Giorgia Meloni dalle pagine del Corriere della Sera, aprendo, su questo tema fondamentale un dibattito anche a livello europeo”.