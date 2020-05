Spariti i reagenti dell'ospedale Perrino

Grave furto all'ospedale Perrino di Brindisi dove nel laboratorio di analisi sono stati sottratti dal congelatore 48 kit per il sistema Diasorin, che permette di analizzare i tamponi in poco più di un’ora. Il responsabile del laboratorio, che ha fatto la scoperta ed ha denunciato i fatti ai carabinieri, ha dichiarato: "Nella scorsa settimana erano stati sottratti dal congelatore altri 30 test dello stesso tipo. Stavamo pensando per questo di installare un sistema di videosorveglianza. Crediamo che sia stato un atto di sabotaggio ai danni del laboratorio oppure un furto a fini di lucro per rivendere i reagenti in una fase di scarsità di kit sul mercato”.