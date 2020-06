15 giugno '80: Tardelli 'urla' contro l'Inghilterra

Torino, domenica 15 giugno 1980. In una serata condizionata dal caldo afoso, l'Italia affronta l'Inghilterra in una gara decisiva per il superamento della fase a gironi del secondo campionato europeo che si disputa nella penisola italiana. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, l'Italia cerca in una ripresa altrettanto intensa sul piano del gioco fisico quella vittoria che può riaprire il capitolo della qualificazione in parte compromessa per lo 0-0 ottenuto nel debutto a Milano contro la Spagna del 12 giugno.Al 79' Graziani crossa dalla sinistra della postazione RAI (riservata per la telecronaca a cura di Nando Martellini) un pallone intercettato da Tardelli che anticipa Shilton per il definitivo 1-0. La rete italiana che coincise con il primo urlo di Tardelli (il secondo sarà 2 anni dopo nella vittoriosa Finale mondiale di Madrid per il momentaneo 2-0 alla Germania) manda in delirio il numeroso pubblico presente sugli spalti del Vecchio Comunale, oggi Grande Torino.Una vittoria che, purtroppo, si rivelerà inutile per il secondo 0-0 con cui gli azzurri chiuderanno 3 giorno dopo all'Olimpico (18 giugno 1980) il confronto con il Belgio che accederà alla Finale di Roma persa il 22 giugno per 2-1 con la Germania Ovest. A quarant'anni di distanza, la telecronaca registrata di questa gara è stata ripetutamente replicata sui canali 57 e 58 del digitale di Rai Sport per riempire i rispettivi palinsesti svuotati dalla sospensione degli eventi sportivi provocata dal Coronavirus.