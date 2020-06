Coronavirus: i militari del 21° Reggimento di Foggia sanificano il carcere di San Severo

Il 21° Reggimento artiglieria di Foggia, unità dell’Esercito inquadrata nella Brigata Meccanizzata “Pinerolo” di Bari, continua il suo impegno sul territorio in piena sinergia con le Istituzioni locali. In particolare nella Città di San Severo (FG) lo scorso 30 maggio, su richiesta della Direttrice della Casa Circondariale, il personale del Reggimento ha svolto un’attività di sanificazione all'interno della struttura al fine di contenere i rischi connessi alla diffusione del COVID-19.In particolare, il nucleo disinfettori in forza al reggimento ha operato igienizzando i locali dell’infrastruttura e gli automezzi in dotazione alla Polizia Penitenziaria. L’attività conferma il costante supporto che il 21° Reggimento artiglieria sta assicurando, in questo delicato momento, alla collettività per contrastare la diffusione dell’epidemia. Un impegno concreto che rientra tra le azioni poste in essere dall'Esercito Italiano per lottare contro la diffusione del virus e supportare la protezione civile e la popolazione.