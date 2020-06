Playoff Serie C: Bari in campo il 13 luglio

(credits: Ssc Bari)

Il Bari riprenderà la sua corsa verso la Serie B ripartendo dal San Nicola con la gara secca valida per i quarti di finale, nella seconda fase nazionale programmata per lunedì 13 luglio 2020. E' quanto stabilito dalla Lega Pro che, attraverso un comunicato diramato nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, ha ufficializzato la restante parte del calendario relativo ai playoff e ai playout.In caso di superamento del turno, il Bari tornerà in campo e sempre al San Nicola venerdì 17 luglio per disputare la semifinale (ai biancorossi basterà non perdere) e prevista a Reggio Emilia in gara unica. Questa eventualità potrebbe essere determinata nel caso in cui la Reggiana dovesse superare i quarti di finale.La finale si disputerà in casa della meglio piazzata in classifica, ovvero di quella che ha il miglior coefficiente secondo l'algoritmo di Gravina nella serata di mercoledì 22 luglio. L'ultimo atto per la designazione della quarta squadra da promuovere in B, come per la semifinale, dovrà svolgersi secondo il seguente regolamento internazionale: tempi supplementari da 120' in caso di parità dopo i 90' regolamentari ed eventuali tiri di rigore se permarrà il pareggio.