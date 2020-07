Aiuti al vino, Zullo (FdI): "Siamo non agli annunci ma all'anticamera deli annunci"

BARI - “I 2,8 milioni di euro per sostenere le imprese vitivinicole sono solo uno spot! L’ennesimo fatto da Michele Emiliano che chiaramente pur essendo l’assessore all’Agricoltura, la faccia la fa mettere al suo capo dipartimento regionale, Gianluca Nardone, che annuncia il finanziamento con una postilla ‘di prossima approvazione’". Cosi in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia,“L’unica cosa vera - prosegue Zullo - è che il mondo del vino ha chiesto a gran voce interventi pubblici per sostenere uno dei settori più importanti della Puglia, ma sulla distillazione, in modo particolare, il comitato regionale vitivinicolo aveva chiesto tutt’altro. Invece si ritrova di fronte a una proposta non condivisa, che non è ancora arrivata in giunta e quindi non esiste materialmente la delibera. “Siamo, quindi, non agli annunci, ma all’anticamera degli annunci in un settore che è stato il più mortificato e penalizzato da Emiliano, che dovrebbe solo chiedere scusa e togliere il disturbo, senza far scomodare il professor Nardone. A meno che dopo Lopalco, non intenda candidare anche lui”.