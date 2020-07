(Happy Casa Brindisi Official Fb)

In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano James Bell, 28 anni dal Promitheas, una squadra di Serie A della Grecia. E’ alto 1,98 centimetri. Bell ha già giocato in Italia nel 2015 nella Vanoli Cremona. Il giocatore americano ha firmato per due anni con l’Happy Casa Brindisi. Il direttore sportivo della società pugliese Simone Giofrè ha dichiarato:”Siamo contenti dell’acquisto di James. Con le sue motivazioni e le sue qualità tecniche darà molta qualità al nostro roster”.L’americano John Brown dopo due stagioni ha lasciato l’Happy Casa Brindisi. E’ stato ceduto all’Unics Kazan in Russia. Ha firmato fino a Giugno 2021. Giofrè e il presidente della società pugliese Fernando Marino continueranno ad attivarsi sul mercato per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo dell’Happy Casa è qualificarsi ai play off scudetto e andare il più avanti possibile in Coppa Italia.