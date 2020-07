Play Off, Lega Pro: il Bari sfida la Carrarese in semifinale

(credits: Ssc Bari Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Venerdì 17 Luglio alle 20,45 Il Bari sfiderà allo Stadio “San Nicola” la Carrarese nella semifinale dei play off di Lega Pro. Nei quarti di finale la squadra di Vincenzo Vivarini ha eliminato la Ternana, i toscani hanno superato la Juventus Under 23. Nel Bari non giocherà il difensore Pinto infortunato. Esterni Bianco e Hamlili. Regista Laribi. In attacco Antenucci e Simeri. Nella Carrarese Tavano e Maccarone andranno in panchina e potrebbero essere utilizzati nel secondo tempo se il tecnico Silvio Baldini lo riterrà opportuno.





Sulle fasce Pasciuti e Valente. Trequartista Calderini, In avanti Infantino e Cardoselli. Arbitro Alberto Santoro della sezione di Messina. Se al termine dei 90 minuti le due squadre saranno in parità si giocheranno i tempi supplementari e se il risultato non si sbloccherà, si tireranno i rigori. Nel Bari Di Cesare e Simeri sono diffidati e dovranno evitare l’ammonizione, per non rinunciare a giocare l’eventuale finale contro la squadra che vincerà l’altra semifinale Reggiana-Novara. Nell’unico precedente in Serie C a Bari tra le due squadre, il 17 Ottobre 1954 vinse il Bari 2-1. La partita si giocherà a porte chiuse per il Covid 19.