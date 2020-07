Locorotondo, i balconi fioriti viaggiano in rete: il 20 agosto la premiazione

LOCOROTONDO (BA) - Con l’avvento della pandemia da Covid 19, anche il concorso Balconi Fioriti cambia un po’. Cambiano gli strumenti per poter godere della bellezza del centro storico di Locorotondo e per contribuire a premiare coloro che vi contribuiscono in maniera significativa: i residenti.Pertanto, in questa 12^ edizione i balconi, gli atrii, le finestre più belle, colorate e profumate del centro storico sono approdate sui social network, in particolare su facebook e instagram.Ogni partecipante è stato fotografato con il proprio numero ed inserito nell’album fotografico che le pagine Pro Loco Locorotondo e Briganti tv hanno realizzato su facebook (questo il link dell’album Album Balconi Fioriti Locorotondo 2020) e instagram con #balconifioritilocorotondo.La rete farà da guida turistica per il nostro borgo e coloro che vorranno potranno votare sia su facebook che tramite sms, inviando un messaggio al numero di cellulare 328 1537580 con i tre numeri corrispondenti ai tre balconi-atrii-finestre che più li hanno colpiti.Al fine di evitare la distribuzione di schede e quindi il passaggio di mani attraverso questi materiali, anche coloro che faranno visita fisicamente nel nostro borgo potranno utilizzare gli stessi strumenti per votare, cercando nella realtà quanto trovato nella dimensione virtuale del social network.Inoltre, ci sarà un concorso fotografico nuovo, associato alla poesia: chi vorrà potrà scattare una foto nel nostro borgo e partecipare al concorso #borgodapoesia allegando una frase poetica di sua invenzione o citando un passo di una composizione nota. Anche per queste foto ci sarà un album dedicato in entrambi i social network.Per entrambi i concorsi i vincitori saranno decretati dalla somma di due valori che conteranno al 50%: i like raggiunti da ciascuna foto sui canali social e le valutazioni di una giuria tecnica.Giovedì al 20 agosto ci sarà la serata finale di premiazione per entrambi i concorsi, nella speranza che le restrizioni per il contenimento del coronavirus siano ancora più allentate.Il consiglio è sempre quello di venire a Locorotondo e visitare di persona il centro storico, apprezzando, con diverse sfumature della luce del sole, i vari angoli e l’amore per i luoghi che traspare dalla bellezza di fiori nel candido latte di calce dei muri.