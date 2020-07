Tennis: Berrettini ko in Austria

Nella semifinale di un torneo di esibizione di tennis maschile in Austria, organizzato dall’austriaco Dominic Thiem, Matteo Berrettini ha perso 6-4 7-6 contro il russo Andrey Rublev. Nell’altra semifinale Thiem ha superato 6-7 6-2 6-2 lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Rublev ha vinto il torneo battendo in finale 6-2 5-7 10-8 Thiem. Nella finale per il terzo e quarto posto Berrettini ha superato 6-4 6-2 Bautista Agut. Nella semifinale del torneo Ultimate Showdown ad Antibes in Francia Berrettini ha vinto 24-8 12-14 16-12 10-13 2-1 contro il francese Richard Gasquet.Nel tennis donne la rumena Simona Halep, 28 anni numero 2 al mondo, parteciperà dall’1 al 9 Agosto al torneo WTA di Palermo. Parteciperà anche con una wild card Camila Giorgi. Il presidente del Circolo Tennis di Palermo Giorgio Cammarata e il direttore del torneo Oliviero Palma hanno dichiarato:” Siamo felici che la Halep dieci anni dopo la sua prima apparizione tornerà a giocare a Palermo”. Nel 2010 la Halep a 18 anni giocò infatti a Palermo e perse nel primo turno 7-5 4-6 6-2 con la francese di origine iraniana Aravane Rezai.