Calcio: il Taranto acquista Corvino dal Fasano

In Serie D il Taranto ha acquistato l’attaccante Vincenzo Corvino del 1991 dal Fasano. Interesse per il centrocampista Biason del Bitonto. Giuseppe Laterza potrebbe essere il nuovo allenatore, in questa stagione annullata per il Covid 19 è stato il tecnico del Fasano. Gianni Indiveri potrebbe diventare preparatore dei portieri e Sergio Musa dovrebbe essere scelto come preparatore atletico. Il vice nel caso in cui Laterza diventasse tecnico del Taranto, potrebbe essere Giuseppe Lentini.Probabile la conferma del portiere Sposito e del terzino Ferrara. II direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni potrebbe avviare presto delle trattative col Bitonto per il difensore Gargiulo e con il Cesena per il terzino Sabato. Il Taranto sarebbe interessato al centrocampista Longo del Cerignola. Contatti col Casarano per gli attaccanti Foggia e Mincica e con il Fasano per la punta Cavaliere. Sarà allestita una squadra molto competitiva per puntare nella prossima stagione alla promozione in Lega Pro.