Truffa lotteria estiva: i falsi sms con i regali dell’ignara Unieuro

ROMA - Anche in piena estate, come più e più volte abbiamo segnalato noi dello “Sportello dei Diritti”, hacker e truffatori telematici le pensano tutte pur di frodarci. In questi giorni, tra l’altro, è stata segnalata una massiva attività di smishing, così si chiama in gergo tecnico l’invio ripetuto di messaggi di questo tipo, per una fantomatica lotteria estiva con premi Unieuro che ovviamente è del tutto ignara e parte lesa di queste catene truffaldine. A riportare la notizia è la Polizia Postale con un nuovo post sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia”: “#TRUFFA LOTTERIA DI ESTIVAVi è mai capitato di vincere senza partecipare ai concorsi a premi?! Per giunta al terzo posto nella lotteria di estiva (24/07). Pensate che fortuna!!A pensarci bene però non mi chiamo Maria!!!#Attenzione ai falsi messaggi che annunciano la vincita di premi come la lotteria di estiva #unieuro (peraltro scritta con errori grammaticali)Questo sms è una truffa. Non cliccare mai sui link contenuti nei messaggi perché sono fatti apposta per sottrarre i dati personali degli utenti.Ricordati sempre che nessuno regala niente.Se hai bisogno di aiuto scrivici su commissariatodips.it.”.Non si contano più le volte in cui abbiamo ripetuto di prestare attenzione a questi tipi di messaggi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: è bene ricordare, in tal senso, che nessuno regala niente per niente. E l’unica cosa da fare, appena ricevuti, è di cancellarli dal dispositivo. Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.