- Dopo l'Atletico Madrid, anche il Barcellona registra un contagiato Covid tra i suoi tesserati. Si tratterebbe di un giocatore giunto nel centro sportivo per la preparazione della nuova stagione, quindi non avrebbe non avrebbe avuto contatti con il resto del gruppo in partenza per Lisbona per le Final Eight di Champions, dove dovrà vedersela contro il Bayern Monaco per i quarti di finale.