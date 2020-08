Doppia preferenza di Genere, M5S: “Ancora possibile convocare il Consiglio regionale per introdurre anche l’inammissibilità delle liste che non rispettano le percentuali del 60 - 40”

BARI - “Siamo ancora in tempo per convocare il Consiglio regionale con una procedura d’urgenza, in modo da approvare l’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese e l’inammissibilità delle liste che non rispettino le percentuali previste del 60- 40 nella presenza dei due generi, invece della semplice multa. Il Governo ha fatto il massimo data l’incapacità del consiglio di legiferare, ma ora tocca a noi consiglieri regionali avere uno scatto d’orgoglio per le donne. Approvare la doppia preferenza, ma lasciare che i vecchi partiti possano pagare una semplice multa se non rispettano le percentuali previste nelle liste nella presenza dei due generi significherà avere liste composte per la maggior parte dei casi da soli uomini, vanificando lo spirito della doppia preferenza”. Lo dichiarano i consiglieri del“Anche il Prefetto di Bari Antonia Bellomonominata commissario dal Governo ha dichiarato in una intervista che se il Consiglio riuscisse a legiferare in materia nei tempi previsti ne prenderebbe atto. Chiediamo allora a tutti i consiglieri di non lasciare come ultima immagine della legislatura lo spettacolo indegno offerto la scorsa settimana: andiamo in aula anche domani e approviamo questi due semplici articoli, riprendendo da dove avevamo lasciato: introduzione della doppia preferenza di genere e inammissibilità delle liste che non rispettino le percentuali del 60-40 previste dalla legge. Se non venisse convocato il Consiglio chiediamo al Prefetto Bellomo di tenere conto della nostra proposta per l’inammissibilità delle liste che riteniamo fondamentale per un vero cambio culturale. Facciamo capire alle donne che per noi sono preziose”.