Paltrinieri 'vola' sui 1500 sl

Record europeo dei 1500 Sl per Gregorio Paltrinieri che con il suo 14'33"10 sfiora il record mondiale di Sun Yang 14'31'02. L'impresa è stata siglata al Settecolli di Roma per la gara valida per il campionato mondiale. Emozionato Greg che, dopo la gara, ha dichiarato: "Un gran record, è un tempo incredibile, non pensavo di andare così forte, già negli 800 avevo tirato tantissimo, e due gare una dietro l’altra non è facile, però sto bene, in acqua me ne rendevo conto, la nuotata era fluida, sentivo un buon ritmo, sapevo di stare andando forte ma non pensavo così tanto”.