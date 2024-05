Allerta meteo: precipitazioni attese in Puglia

BARI - Le previsioni meteorologiche per le prossime ore indicano la possibilità di precipitazioni su diverse aree della regione Puglia. A partire dalle ore 14:00 del 02 maggio 2024 e per le successive 6 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali, soprattutto nelle zone centrali e settentrionali della regione.I quantitativi di pioggia cumulati sono attesi deboli, con punte puntualmente moderate soprattutto nelle zone centrali della Puglia. Queste precipitazioni potrebbero interessare diversi territori della regione, portando con sé fenomeni meteorologici tipici di questa stagione.Di conseguenza, si emette un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la Puglia, esclusa la regione del Salento. Si consiglia quindi alla popolazione di prestare attenzione e di adottare le misure di precauzione necessarie per fronteggiare eventuali disagi legati alle precipitazioni.