Calcio: il Lecce acquista l'attaccante Massimo Coda e il polacco Listkowski

Il Lecce dopo la retrocessione in Serie B ha acquistato l’attaccante Massimo Coda del 1988 dal Benevento. Ha firmato per due anni. Ingaggiato anche il centrocampista polacco Marcin Listkowski del 1998 dal Pogon Szczecin. Ha firmato per cinque anni. Interesse per il centrocampista Paganini che si è svincolato dal Frosinone. Trattativa con l’Atalanta per il difensore Varnier.Potrebbero restare in Salento il regista Marco Mancosu il centrocampista Petriccione e l’attaccante Filippo Falco. Presto il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino incontrerà questi tre calciatori per trovare l’intesa economica. Sarà allestita d’accordo col tecnico Eugenio Corini una squadra competitiva per cercare di ottenere a Maggio 2021 la promozione in Serie A.