Tennis: a Roma Berrettini e Nadal ko, Djokovic vola in semifinale

Tra le donne nei quarti di finale la rumena Halep ha vinto contro la kazaka Putintseva per il ritiro dovuto all’infortunio della Putintseva nel secondo set sul 2-0 per la Halep dopo che la Halep aveva vinto 6-2 il primo set. La spagnola Muguruza ha superato 3-6 6-3 6-4 la bielorussa Azarenka. La ceca Vondrousova ha battuto 6-3 6-0 l’ucraina Svitolina. La ceca Pliskova ha sconfitto 6-3 3-6 6-0 la belga Mertens.

- Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia di tennis maschile a Roma Matteo Berrettini è stato eliminato 6-4 3-6 7-6 dal norvegese Ruud. Lo spagnolo Nadal ha perso a sorpresa 6-2 7-5 contro l’argentino Schwartzman. Nadal tornato a giocare in un torneo ATP dopo diversi mesi di assenza, in seguito al lockdown per il Coronavirus è stato sconfitto per la prima volta nella sua carriera di tennista da Schwartzman. Il serbo Djokovic ha superato 6-3 4-6 6-3 il tedesco Koepfer. Il canadese Shapovalov ha battuto 6-2 3-6 6-2 il bulgaro Dimitrov.