Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 82-66 fuori casa con l'Andorra

(credits: Virtus Segafredo Bologna Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella terza giornata di andata del girone C dell’Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna ha vinto 82-66 fuori casa contro il Basquet Club Andorra. Primo quarto, Garcia 7-4 Andorra. Jelinek, 15-8. Palsson, 17-11. Paul, Andorra prevale 20-16. Secondo quarto, Gielo 24-19 Basquet Club. Olomuyiwa, 26-22. Teodosic impatta per Bologna, 26-26. Gamble, 31-28 Virtus. Teodosic, 35-28. Hunter, Bologna si impone 45-30.

Terzo quarto, Gamble 49-30 per gli emiliani. Teodosic, 53-33. Ancora Teodosic, 55-40. Abass, 62-41. Jelinek, 64-52. Adams, Bologna trionfa 67-52. Quarto quarto, Teodosic 70-53 Virtus. Gamble, 75-56. Schiacciata di Alibegovic, 80-56. Tessitori, Bologna vince questo quarto e 82-66 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Migliori marcatori, nella Virtus Teodosic 21 punti. Nel Basquet Club Andorra, Jelinek 15 punti. Nella quarta giornata di andata la Virtus Bologna giocherà mercoledì 21 Ottobre alle 21 in casa contro i francesi del Monaco.