Calcio: il Bisceglie acquista Giron Pelliccia e Vitale

Il Bisceglie ha acquistato il difensore Jean Francois Maxim Giron di 26 anni svincolato dal Modena. Ingaggiati il terzino Salvatore Pelliccia 20 anni dal Taranto il mediano Luca Cigliano di 26 anni dal Rimini, il difensore Michele Laraspata 19 anni dal Parma Under 19 e l’ esterno Vincenzo Vitale di 19 anni svincolato dalla Sicula Leonzio.

E’ saltata la trattativa per fare arrivare al Bisceglie il difensore Mario Noce e l’attaccante Alessandro Arena del Catania. Sono stati ceduti il portiere Angelo Casadei alla Ternana in Serie C l’attaccante Marco Vitale all’Audace Barletta in Eccellenza e il difensore Manuel Ferrani alla Viterbese in Lega Pro. Il presidente Vincenzo Racanati e il direttore generale Paolo Tavano hanno allestito una squadra competitiva per il girone C di Serie C. L’obiettivo del Bisceglie è raggiungere la salvezza.