Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 81-79 dopo un tempo supplementare fuori casa col Bayern Monaco

(credits: Olimpia Milano fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano ha vinto 81-79 dopo un tempo supplementare a Monaco di Baviera contro il Bayern. Primo quarto, Dedovic 6-4 per i tedeschi. Radosevic, 10-9. Tarczewski, 13-12 Milano. Ancora Tarczewski, i lombardi si impongono 15-14. Secondo quarto, Delaney 21-20 per Milano. Hines, 26-22. Delaney, 30-25. Moraschini, 32-27. Milano prevale di nuovo 32-31. Terzo quarto, Shields 37-34 per i lombardi. Dedovic, 39-37. Delaney, 42-40. Reynolds, 48-44 Bayern. Ancora Reynolds, 51-47.

Reynolds, i tedeschi trionfano 55-54. Quarto quarto, Rodriguez 60-57 per la squadra lombarda allenata da Ettore Messina. Lucic, 61-60 Bayern. Hines impatta per Milano, 63-63. Shields, 68-67 per i lombardi. Questo quarto termina in parità, 70-70. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Delaney, 72-70 Milano. Ancora Delaney, 76-72. Hines, 78-75. Tripla di Shields, Milano vince questo supplementare e 81-79 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Migliori marcatori, nell’Armani Delaney 17 punti e Hines 16. Nel Bayern Monaco Baldwin 18 punti e Reynolds 14. Nella seconda giornata di andata venerdì 9 Ottobre Milano giocherà in casa contro i francesi del Villeurbanne.