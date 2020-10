Covid, Gemmato: "Puglia sospende i ricoveri, venga allestito ospedale da campo in Fiera"

"Questo - prosegue Gemmato - perché in cinque mesi l’amministrazione regionale non è riuscita ad implementare né reparti COVID con l'aumentando dei posti letto, né le terapie intensive. Solo slogan e conferenze stampa. Chiediamo - conclude - che venga immediatamente allestito, magari in Fiera del Levante, un ospedale da campo con padiglione quarantena. Il corpo militare CRI ed Esercito ci metterebbe pochi giorni. Sveglia".

BARI - "La Regione Puglia ha disposto la sospensione di tutti i ricoveri medici e chirurgici; in sostanza, sia l’attività ospedaliera sia tutta la programmazione per patologie anche gravi sono annullate". Lo scrive su Facebook il deputato pugliese di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato, segretario commissione Sanità alla Camera dei deputati e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità di FdI.