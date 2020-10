Serie C: il Bisceglie vince 3-1 a Foggia nel recupero della prima giornata di andata

Prima sconfitta del Foggia e prima vittoria per il Bisceglie. Le due squadre pugliesi hanno entrambe 3 punti in classifica. La gara inizialmente prevista per il 27 Settembre è stata rinviata a oggi pomeriggio per permettere a Foggia e Bisceglie di poter allestire una rosa di calciatori competitiva per la C.

Nel secondo tempo del derby pugliese la squadra di Giovanni Bucaro realizza il gol del sorpasso al 26’ con Rocco di destro. Il Foggia non riesce a riportare la gara in equilibrio. Al 95’ il Bisceglie segna la terza rete con Cittadino su rigore concesso per un fallo di Germinio su Rocco.