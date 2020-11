Cesare Prandelli è il nuovo allenatore della Fiorentina

Commisso ha ringraziato Iachini per il lavoro svolto. Prandelli debutterà sulla panchina della Fiorentina domenica 22 Novembre alle 12, 30 in casa contro il Benevento, dopo la sosta del 14 e 15 Novembre per gli impegni delle Nazionali.

- Primo esonero in Serie A. Il presidente della Fiorentina Commisso ha scelto di voltare pagina. Allontanato il tecnico della squadra viola Pasquale Iachini al quale non sono bastati 8 punti in 7 gare per salvare la panchina. Al suo posto arriva a Firenze Cesare Prandelli. Per il tecnico sardo del 1957 è un ritorno. Aveva già allenato la Fiorentina dal 2005 al 2010. Prandelli ha firmato fino a Giugno 2021.