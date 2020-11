Proteste dei nomadi contro isolamento

Un gruppo di 50 nomadi di circa 200 che sono ospiti del campo 'Panareo' tra Lecce e Campi Salentina hanno protestato per l'isolamento in cui si trovano per i 27 positivi che sono stati riscontri nella loro comunità. Grossi massi e pneumatici, dati alle fiamme, sono stati posti in mezzo alla strada per bloccare il traffico autostradale. Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha commentato l'episodio: "Tutti i cittadini che si trovano in stato di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario sono tenuti, a tutela della salute pubblica, a rispettare le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione della Asl"."La richiesta di alcuni cittadini residenti nel Campo sosta di poter uscire autonomamente a fare la spesa o altri acquisti non può essere accolta dal sindaco o dalle Forze dell'Ordine. Ai cittadini che hanno protestato oggi - precisa - dico di collaborare e seguire scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie. Insieme, con tanta pazienza e rispetto delle regole che la pandemia impone, ne usciremo al più presto".