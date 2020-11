- Italia-Estonia 7-5. Sono da poco passate le 13.50 di giovedì 12 novembre quando, nell'edizione delle 13.30 del Tg1, la conduttrice Maria Soave informa erroneamente sul risultato finale della gara terminata, in realtà, 4-0 per gli azzurri guidati da Alberico Evani. Immediate le reazioni da casa, con un telespettatore che ha invitato la Direzione del Tg1 a rimproverare la giornalista per la gaffe commessa e che non è passata inosservata, con tanto di critiche anche su Facebook.