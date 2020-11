Serie B: il Lecce travolge 5-1 l'Entella

- Nel posticipo della settima giornata di andata di Serie B il Lecce vince 5-1 fuori casa contro l’Entella. Nel primo tempo i liguri propositivi. Currarino sfiora il gol. I pugliesi insidiosi con Mancosu. La squadra di Bruno Tedino in contropiede. De Luca crea problemi alla difesa dei salentini. Il Lecce aumenta i ritmi di gioco. Mancosu non inquadra la porta. Adjapong pericoloso in area. Al 36’ la squadra di Eugenio Corini passa in vantaggio con Coda di testa su cross di Mancosu. Paganini va vicino alla seconda rete.Nel secondo tempo al 2’ Henderson raddoppia con un tiro in diagonale su passaggio di Mancosu. Al 4’ l’Entella accorcia le distanze con De Luca di testa. Al 12’ il Lecce realizza i terzo gol con Mancosu su rigore, dato per un fallo di mano di Paolucci che viene espulso. Al 21’ i salentini vanno a segno per la quarta volta con Paganini di testa. Al 93’ la squadra di Eugenio Corini va in gol per la quinta volta con Stepinski di testa su cross di Calderoni.Netto successo per il Lecce, quarto in classifica con 12 punti insieme alla Spal. Nell’ottava giornata di andata dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, i salentini giocheranno sabato 21 Novembre alle 14 in casa contro la Reggiana.