Bologna-Napoli 0-1: Osimhen fa sorridere Gattuso

- Dopo la vittoria in Europa League, il Napoli torna alla vittoria anche in campionato battendo in trasferta il Bologna. E' bastato un gol di Osimben per permettere ai partenopei e a Rino Gattuso di portare a casa i tre punti e agganciare la Roma, vittoriosa a Genoa, al terzo posto in classifica.Dopo un avvio con poche emozioni, al 23' sale in cattedra Osimben che buca la rete avversaria portando il Napoli in vantaggio sul cross di Lozano. La rete regala maggior fiducia agli azzurri che provano a chiudere immediatamente la partita prima con Mertens e poi con Insigne, ma sprecano le due chance col destro a giro in area.La ripresa si apre immediatamente con un gol del Napoli firmato da Koulibaly, ma che viene poi annullato per un tocco di mano in area di Osimhen. Il Bologna prova a reagire, ma si rende pericoloso solo negli ultimi cinque minuti di gara sfiorando il pareggio per ben tre volte in una sola occasione. Il risultato, però, non cambia e il Napoli porta a casa una vittoria importante.