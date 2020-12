ROMA — "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 192 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". A riportarlo il bollettino dell'Inmi Spallanzani di Roma, aggiungendo che "33 pazienti sono ricoverati in Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1562".